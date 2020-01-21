مايو: نؤيد إعادة تشغيل عملية صوفيا لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا

ليبيا – وصف وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو إعادة تشغيل عملية صوفيا البحرية الأوروبية لمراقبة الامتثال للحظر المفروض على صادرات الأسلحة إلى ليبيا بـ”نقطة الانطلاق”.

مايو رأى في تصريح للصحفيين أمس الاثنين على هامش أعمال مجلس الشؤون الخارجية في بروكس نقلته وكالة “آكي” الإيطالية أنه يتعين أن تكون بتفويض مختلف تماماً عن ذلك السابق في إشارة إلى مهمة انقاذ المهاجرين بمياه المتوسط والتي تمّ تجميدها بسبب رفض إيطاليا إقتصار إنزالهم على موانئها.

وأضاف:”نحن مهتمون بأن تكون هناك بعثة مراقبة بوسعها بمراقبة وقف إطلاق النار وأن يكون للإتحاد الأوروبي أدوات تمكِّنه من منع دخول الأسلحة إلى ليبيا”.

وبشأن كيفية تنفيذ هذه المهام، أشار رئيس الدبلوماسية الايطالية إلى أن المسألة ستعرض للنقاش في الاسابيع القادمة.

مايو خلص إلى القول:” هناك حديث عن إعادة تنشيط عملية صوفيا…قلت بوضوح أنه إذا كانت القضية هي استخدام التفويض الذي منحته الامم المتحدة للإتحاد الاوروبي لمراقبة حظر الأسلحة لتجنب إعادة كل الاجراءات فقد تكون نقطة بداية”.

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