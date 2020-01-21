دي مايو: نأمل في امتلاك الاتحاد الأوروبي أدوات لمنع دخول السلاح إلى ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده مهتمة بأن تكون هناك بعثة في وسعها مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، وأن تكون للاتحاد الأوروبي أدوات تمكنه من منع دخول الأسلحة إلى ليبيا.

وأضاف دي مايو في تصريح صحفي أمس من بروكسل أن هذا الأمر سيتم عرضه للنقاش في الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن إعادة تشغيل عملية «صوفيا» البحرية الأوروبية لمراقبة الامتثال للحظر المفروض على الأسلحة إلى ليبيا، يمثل نقطة الانطلاق، كما أكد على ضرورة أن تكون العملية بتفويض مختلف تماما عن السابق، في إشارة إلى مهمة إنقاذ المهاجرين بمياه المتوسط، والتي تم تجميدها بسبب رفض إيطاليا اقتصار إنزالهم على موانئها.

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