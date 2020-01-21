رئيس مركز الحرس البلدي المرج: الجهاز يقوم بدوريات ميدانية يومية على المحلات والأسواق والمخابز والمقاهي

المرج 21 يناير 2020 (وال) _ أكد رئيس مركز الحرس البلدي المرج العقيد عطية أدم خطاب ، إن “الجهاز يقوم بدوريات ميدانية يومية تشمل تفقد المحلات والأسواق التجارية و الصناعية والمخابز والمقاهي ومحلات الحلاقة، وأن كل البضائع المضبوطة تصادر فوراً وتُعدم وفق طرق علمية وقانونية”.

وبين إن رجال الحرس البلدي المرج يجتهدون في التحقق من صحة الغذاء والدواء للمواطن، فضلاً عن ضبط الجرائم التي ترتب بالمخالفات لأحكام القوانين واللوائح التي تخص البلدية بتنفيذها، وعلى الأخص التعدي على المنافع العامة.

مهام وإنجازات:

و حققت الجولات الميدانية لرجال الحرس البلدي في المرج أهدافها الضبطية ، فقد أحال الجهاز عدد 85 قضية للنيابة العامة في عام 2019م، وتم ضبط حالات تهرب من الضرائب بقيمة مالية تقُدر ب 164 آلف دينار ليبي، فضلاً عن التعاون مع جهاز الإصحاح البيئي، وجهاز مراقبة الإقتصاد في مراقبة الأفران والتأكد من توفر الإشتراطات الصحية والخبز وطريقة بيعها، و كذلك توافر الشهادات الصحية لدي العاملين، وذلك بالتعاون مع المفتشين الصحيين المختصين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتعاون مع شركة الخدمات العامة بالمرج، وذلك فيما يخص الحدائق العامة وتنظيف المدينة من النفايات المتراكمة.

نقص الإمكانات:

هذا و بالرغم من المجهودات الجبارة التي قاموا بها إلا إن رجال الحرس البلدي من ضباط وضباط صف وجنود يشتكون من المقر المخصص لهم والكائن بمنتصف سوق الجمهورية فهو غير ملائم لعملهم، ولا تتوفر فيه الشروط الصحية الكافية، وكما إن الدوريات التفقدية قد تكون بالسيارات الخاصة لرجال الحرس لعدم وجود آليات كافية وهو ما يخالف القانون ويضع المفتشين في مشاكل قانونية وربما إجتماعية، وكما أن القوى العمومية للجهاز غير كافية للقيام بكافة المهام المناطة لهم بالمرج.

إحتياجات ومناشدة:

وبدوره، طالب مدير فرع جهاز الحرس البلدي المرج، بمد يد العون للجهاز، وتوفير كافة النواقص، ليتمكن من أداء المهام المنوطة به بالشكل المطلوب، لافتاُ إن الجهاز يفتقر حتى للقرطاسية المكتبية والملابس الخاصة برجال الحرس البلدى، مناشداً الجهات المعنية بضرورة الدعم والعون لهم ليتسنى لهم الاستمرار في أعمالهم اليومية. (وال _ المرج) أ ف / ه ع

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