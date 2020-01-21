الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي تعقد اجتماع مع المجلس البلدي ترهونة و الجهات العاملة في المدينة

ترهونة 21 يناير 2020 (وال) _ عقدت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، اجتماع مع المجلس البلدي ترهونة و الجهات العاملة في الميدان، وذلك لإعادة تفعيل لجنة الأزمة وتكثيف الجهود لوضع خطة إستجابة في المدينة.

هذا و تم خلال الاجتماع الإتفاق مع الحاضرين على حصر النازحين عن طريق ثلاث مراكز تسجيل، يشرف عليها الهلال الأحمر الليبي فرع ترهونة، والشؤون الاجتماعية.

يشار إلى إنه يتم التأكيد من بيانات النازحين عن طريق التعليم و مختاري المحلة في 26 محلة والعمل مع شؤون الزكاة في تقييم الأسر الأكثر إحتياجاً عند إستكمال التسجيل، وتحديد الإحتياجات الصحية داخل المدينة، ومحاولة إعداد تقرير مفصل عن جميع الإحتياجات. (وال _ ترهونة) ع ع / ه ع

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