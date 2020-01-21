دوريات أمنية في القره بوللي

أقامت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق نشر دوريات أمنية داخل بلدية القره بوللي والتمركز على طريق الساحلي والطرق الفرعية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الدوريات الأمنية قامت بالانتشار داخل بلدية القره بوللي والتمركز على طريق الساحلي والطرق الفرعية، حسب الخطة الأمنية الموضوعة من قبل الفرع، لتأمين الطريق الساحل والحفاظ على أمن المواطن وسلامته والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وضبط المجرمين والخارجين عن القانون، وفرض السيطرة الأمنية.