الأمم المتحدة: المشاركون بـ”برلين” دعموا الحل السياسي في ليبيا

من المنتظر أن يُقدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إحاطة لدول مجلس الأمن بناء على طلبهم في وقت لاحق لإطلاعهم على نتائج مباحثاته في برلين، ومن المرجح أن تكون المشاورات مغلقة.

وفي سياق متصل، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، التطورات التي تشهدها ليبيا مصدر قلق للمنطقة.

وقال المتحدث إن الأمين العام قد رحب خلال مؤتمر برلين بالتزام الدول الأعضاء الحاضرة، بما في ذلك الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو الشؤون الداخلية لليبيا.

وأشار إلى إن الدول – إلى جانب المنظمات الإقليمية والدولية – أرسلت إشارة قوية خلال المؤتمر بأنها “ملتزمة تمامًا بدعم حل سلمي للأزمة الليبية”.

وشدد على أن جميع المشاركين في مؤتمر برلين قد التزموا بدعم وقف إطلاق النار والضغط على أطراف النزاع للتوصل إلى وقف إطلاق نار كامل.

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