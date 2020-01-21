أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني الإثنين على ضرورة إيجاد حل للعراقيل التي تواجه وصول الوقود والمحروقات لبعض البلديات.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن ذلك جرى خلال اجتماع عقده بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري.

وبحث الثني خلال الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه وصول الوقود والمحروقات لبعض البلديات ووضع الحل الجذري لهذه الإشكالية.

وناقش الثني سبل إيجاد حل لمعالجة التلوث البيئي الناجم عن الحقول النفطية وتأثيرها على السكان القاطنين بالمناطق القريبة من حقول الإنتاج.