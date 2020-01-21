ليبيا على رأس مواضيع قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير القادم

أعلن رئيس هيئة الحكماء في الاتحاد الأفريقي، الأمين العام السابق في جامعة الدول العربية ووزير خارجية مصر السابق، عمرو موسى، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في ليبيا سيكون أحد مواضيع النقاش خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي ستجري بتاريخ 9 فبراير.

وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” قال موسى: “ستكون لدينا قمة في 9 شباط/فبراير، وأعتقد أن ليبيا ستكون أحد المواضيع”. وأشار موسى إلى أنه ستتم دعوة روسيا إلى مؤتمر الاتحاد الأفريقي للتسوية في ليبيا، كونها تلعب دوراً كبيراً في المنطقة.

وتابع: “أعتقد أن روسيا هي اللاعب الرئيسي في هذه المنطقة. أظن أنه ستتم دعوتها، فهي عضو دائم في الأمم المتحدة وتلعب دوراً كبيراً وتتحمل مسؤولية”.