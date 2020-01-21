ذي أيريش تايمز: الاتحاد الأوروبي فقد نفوذه في ليبيا

نشرت صحيفة ذي أيريش تايمز الإيرلندية تقريرا مقتضبا تحدثت فيه عن وجهة نظرها إزاء الأوضاع في ليبيا عقب إنتهاء مؤتمر برلين، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد خسر تأثيره ونفوذه في الدولة الواقعة في شمالي القارة الإفريقية.

وقالت الصحيفة غنه بعد ثماني سنوات من قيام فرنسا وبريطانيا بقيادة تدخل عسكري للإطاحة بنظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي دون التفكير في كيفية إدارة البلاد قد القضاء عليه، تبذل الدول الأوروبية متأخرة مجهودًا جادًا لإنهاء العنف والفوضى التي اجتاحت ليبيا منذ ذلك الحين.

وجمعت القمة التي استضافتها المستشارة أنجيلا ميركل في برلين في نهاية الأسبوع بين الفصائل المتحاربة الرئيسية ورعاةها الأجانب، لكن النتيجة المتواضعة أكدت كيف أصبحت الصراعات داخل ليبيا متجذرة بعمق مع المصالح الاستراتيجية للقوى الرئيسية في أوروبا والعالم العربي.

وكان من بين الموجودين في برلين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على جزء كبير من شرقي ليبيا، وفايز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس. وقاد حفتر -المدعوم من مصر والسعودية علنًا وبشكل ضمني من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة- هجومًا استمر شهورًا على طرابلس كما قام مؤخرا بإغلاق جميع حقول النفط الليبية تقريبًا، وهي الخطوة التي تسببت في انخفاض إنتاج البلاد إلى أدنى مستوى له منذ عام 2011. يتمتع سراج بدعم من تركيا والاتحاد الأوروبي على الرغم من أن الانقسامات داخل التكتل قد قللت من قدرتها على التحدث بصوت واحد عن ليبيا.

وحققت ميركل ملاحظة إيجابية بعد القمة، مشيرة إلى القبول العام لنقطتين: أن هناك حاجة إلى فرض حظر على الأسلحة وأن الحل السياسي مطلوب. لكن لم يكن هناك اتفاق دائم لوقف إطلاق النار – مجرد اتفاق بين الجانبين على ترشيح خمسة أشخاص لحضور محادثات حول نهاية دائمة للقتال – وليس هناك غموض في حجم المهمة المقبلة فالمهمة المقبلة شديدة الصعوبة. وتفتقر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى النفوذ في ليبيا حيث أبدت روسيا وتركيا اللتان تشتركان بعمق في الحرب الأهلية من خلال قوات الوكلاء ميلاً ضئيلاً للتراجع. ولكن بالنظر إلى الرعب الذي يتعرض له شعب ليبيا يوميًا والأهمية الاستراتيجية للبلاد كبوابة بين أوروبا وشمال إفريقيا فإن المخاطر كبيرة للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي إذا وقف على الهامش.