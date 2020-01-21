دولة رئيس الحكومة الليبية يناقش الاحتياجات التي تتطلبها بلدية إجخرة

إجخره 21 يناير 2020 (وال) _ عقد رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية عبدالله الثني، في قاعة اجتماعات المجلس التسييري لبلدية إجخرة، اجتماعا مع أعيان وحكماء ومديري بعض القطاعات في البلدية.

و أوضحت إدارة العلاقات العامة و الإعلام المحلي، أنه خلال هذا الاجتماع تم مناقشة وبحث أهم الاحتياجات والمختنقات التي تتطلبها بلدية إجخرة.

هذا و تم الاتفاق على إنشاء عدة مشاريع تتعلق بقطاع الكهرباء والمياه وطريق رابط بين بلديتي إجخرة وأوجلة.

يذكر أن الاجتماع عقد بحضور كل من: معالي وزير الداخلية المستشار “إبراهيم بوشناف”، معالي وزير التعليم “فوزي بومريز”، معالي وزير الصحة الدكتور “سعد عقوب”، ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل “محمد عبدالقادر”، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة “فخري المسماري”، بالإضافة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية “عوض الدرسي”، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المدن “ناجي المعداني”، وعضو مجلس النواب “حمد ماقيق “، وأعضاء المجلس التسييري وحكماء و أعيان بلدية إجخرة . (وال_ اجخرة) أ ج / ه ع

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