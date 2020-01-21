دولة رئيس الحكومة الليبية يفتتح كلية تقنيات الطاقة في بلدية إجخرة

إجخرة 21 يناير 2020 (وال) _ افتتح دولة رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية عبدالله الثني، كلية تقنيات الطاقة في بلدية إجخرة.

هذا و قام رئيس الحكومة و الوفد الوزاري المرافق له، بجولة ميدانية داخل مقر الكلية للاطلاع على معاملها و ورشها و معاينة كل ما ينقصها من أجهزة ومعدات تقنية.

و قام دولة رئيس مجلس الوزراء في نهاية زيارته، بوضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع إنشاء القسم الداخلي لكلية تقنيات المعلومات في بلدية إجخرة. (وال _ إجخره) أ ج / ه ع

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