لجنة الخارجية النيابية: يجب ألا يكون إتفاق برلين مخرجاً للمجموعات المسلحة لتستمر في تواجدها بالعاصمة

ليبيا – قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري إن نجاح مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية مرتبط بتنفيذ توصياته.

العقوري لفت في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن مجلس النواب لم يشكل حتى الآن لجانه التي ستعمل على تنفيذ التوصيات.

وإعتبر أن العامل الأهم في نجاح المؤتمر سيكون متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر من خلال لجان المتابعة في جميع المسارات ويتطلب ذلك إعداد دقيق لها يضمن أداءها للمهام الموكلة لها وأبرزها إخراج المجموعات المسلحة من العاصمة طرابلس.

وأشار إلى أنه لم يتم تشكيل أي لجنة وسيكون ذلك محل تشاور في مجلس النواب، منوهاً إلى أنه بالنسبة للترتيبات اللاحقة يحرص على متابعتها من خلال فريق قانوني وسياسي وأمني لضمان تحقيقه للأهداف الموكلة إليها.

وحول تبعات عدم توقيع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر على اتفاق وقف إطلاق النار علق قائلاً إن القوات المسلحة تحركت بأمر مجلس النواب لاسترجاع العاصمة من الجماعات الإرهابية والمجموعات المسلحة التي تسيطر على مؤسسات الدولة بها والتي أصبحت حكومة الوفاق نفسها رهينة لها.

ختاماً بيّن العقوري أنه من المهم جداً الاتفاق على جداول زمنية واضحة لتنفيذ بنود المؤتمر والاتفاق على عقوبات لمن يتجاوزها ووضع ضمانات دولية كافية لتنفيذها، مشيراً إلى أن ذلك يكون بقرار يصدر من مجلس الأمن الدولي حتى لا يكون الاتفاق مخرجاً للمجموعات المسلحة لتستمر في تواجدها بالعاصمة طرابلس.