نائبة وزير الخارجية الإيطالي تدعو الإتحاد الأوروبي لإتخاذ إجراءات لمراقبة الهدنة في ليبيا

ليبيا – صرحت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني بأن الوثيقة الختامية لمؤتمر برلين حول ليبيا بالإضافة إلى الخطة التشغيلية لمهمة الأمم المتحدة تشير إلى خارطة طريق معقدة، داعية الاتحاد الأوروبي لاتخاذ اجراءات لمراقبة الهدنة في ليبيا.

سيريني وفي تصريح نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية قالت: “كان المؤتمر بلا شك خطوة إيجابية ومع ذلك من الضروري الآن تعزيز وقف إطلاق النار والتوصل لهدنة مستقرة ودائمة وفرض حظر الأسلحة وبدء الحوار بين الأطراف الليبية”.

وأضافت سيريني:” أمام هذا السيناريو يمكن للاتحاد الأوروبي الذي بدأ بالفعل اجتماع وزراء الخارجية اليوم مراقبة وقف إطلاق النار واحترام الحظر “.

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