الولايات المتحدة: قلقون بشأن إغلاق الموانئ النفطية

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأنإيقاف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط مؤكدة أن ذلك يهدد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في طرابلس في تغريدة لها بموقع “تويتر” “نشعر بقلق عميق من أنّ إيقاف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط قد يهدّد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا والتسبب في مزيد المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي” مضيفة أنه “يجب أن تُستأنف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور”.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تبعات إقفال انتاج النفط في ليبيا مؤكدة أنه تم إعلان حالة القوة القاهرة على موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة وراس لانوف بعد أن قام كلّ من رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت الكبرى، يوم 17 يناير 2020، بإصدار تعليمات إلى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بإيقاف التصدير.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن “القدرة التخزينية لهذه الموانئ محدودة، وسوف تضطر المؤسسة الوطنية للنفط إلى وقف إنتاج النفط الخام بالكامل عند بلوغ القدرة التخزينية القصوى”.

وأضافت أنه “عقب إعلان حالة القوة القاهرة على عمليات الشحن من موانئ الزويتينة والحريقة والبريقة والسدرة وراس لانوف بعد أوامر وقف التصدير، فإنّ المؤسسة الوطنية للنفط غير قادرة على تحميل شحنة من غاز الطهي من المقرّر تخصيصها لمدينة بنغازي”.

وأردفت “يحتوي مستودع بنغازي على كميات من غاز الطهي كافية لمدّة 12 يوما، وتقوم المؤسسة الوطنية للنفط باتخاذ كافّة التدابير اللازمة لضمان استمرار التزويدات” وتابعت “لا يزال ميناء بنغازي مفتوحا؛ ويجري تفريغ الناقلةNORDIC PIAوالتي تحوي منتج الديزل، كما وصلت اليوم الناقلة أتلانتيك سيريوس والقادمة من مصفاة الزاوية”.

وأضافت المؤسسة “سيتسبب توقف انتاج الغاز المصاحب لإنتاج النفط، والذي يستخدم لتزويد محطات الكهرباء في الزويتينة وشمال بنغازي، في عجز سينتج عنه طرح الأحمال الكهربائية” مردفة “نتج عن إغلاق صمامات محطة ضخ الحمادة أمس 19 يناير والمسؤول عنه حرس المنشآت النفطية اعلان حالة القوة القاهرة ووقف الإنتاج من حقلي الشرارة والفيل، وتسبب ذلك في وقف تزويد محطة أوباري الكهربائية مما سيتسبب في توقفها عند نفاذ مخزونها”

وقالت المؤسسة أنه “تم إغلاق الإنتاج من حقل الحمادة يوم أمس 19 يناير 2020” مضيفة “تم خفض معدلات انتاج النفط الخام قدر الإمكان تجنّبا لوقف الإنتاج بالكامل”.

وأوضحت المؤسسة “أنّ عمليات الإقفال التي طالت الحقول ستتسبب في خسائر في إنتاج النفط الخام قدرها 1.2 مليون برميل في اليوم، وخسائر ماليّة تقدّر بحوالي 77 مليون دولار في اليوم”