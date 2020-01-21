بوريل: إعادة تفعيل عملية صوفيا البحرية هدفها مراقبة إحترام حظر تدفق السلاح تجاه ليبيا

ليبيا – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على أنه لن يتم إعادة تفعيل عملية صوفيا البحرية من أجل إنقاذ المهاجرين بمياه المتوسط بل من أجل الحاجة الملحة لمراقبة إحترام الحظر الأممي على تدفق السلاح تجاه ليبيا.

بوريل نوّه خلال مؤتمر صحفي في بروكسل نقلته وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الثلاثاء بأنه بالنسبة لجزء من الرأي العام الإيطالي ترتبط عملية صوفيا بالقضايا المتعلقة بالمهاجرين حصراً ولا أحد يتذكر أن العملية البحرية صُممت أيضًا للسيطرة على تدفق الأسلحة نحو ليبيا.

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