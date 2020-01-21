هيئة الحكماء بالاتحاد الأفريقي: الوضع في ليبيا سيكون على طاولة القمة المزمع عقدها بفبراير

ليبيا – أعلن رئيس هيئة الحكماء في الاتحاد الأفريقي، الأمين العام السابق في جامعة الدول العربية ووزير خارجية مصر السابق عمرو موسى اليوم الثلاثاء أن الوضع في ليبيا سيكون أحد مواضيع النقاش خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي ستجري بتاريخ 9 فبراير.

موسى قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك”الروسية أنه ستتم دعوة روسيا إلى مؤتمر الاتحاد الأفريقي للتسوية في ليبيا كونها تلعب دوراً كبيراً في المنطقة.

وإعتقد أن روسيا هي اللاعب الرئيسي في هذه المنطقة فهي عضو دائم في الأمم المتحدة وتلعب دوراً كبيراً وتتحمل مسؤوليته.

ولم يحدد مكان عقد المؤتمر الذي سينظمه الاتحاد الأفريقي لكنه شدد على أنه سيجري في إحدى الدول الأفريقية.

وأضاف: “النية بزيادة مشاركة الاتحاد الأفريقي في حل المشكلة في ليبيا برأيي إيجابية جداً ليس هناك أي أسباب أو منطق حتى تكون أوروبا مساهمة في هذه الأزمة أكثر من الدول الأفريقية فليبيا دولة أفريقية”.

كما ذكر موسى أن المؤتمر في برلين كان هاماً جداً لتحديد الخطوات القادمة في التسوية الليبية وفرصة للأطراف المعنية للقاء وبحث ما يمكن عمله في هذا الاتجاه.