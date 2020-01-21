سلامة: بإمكاني الآن محاسبة أردوغان إذا أرسل قوات إلى ليبيا

أخبار ليبيا24

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، إن بإمكانه الآن محاسبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما تعهد في البند الخامس من بيان مؤتمر برلين مثل غيره، بعدم إرسال قوات أو مرتزقة إلى ليبيا.

وأكد سلامة، في حوار مع قناة 218، أن أردوغان تعهد أيضا في البند الخامس من بيان مؤتمر برلين الختامي بعدم التدخل في ليبيا.

وقال، “أنا لدي ورقة ولدي ما أحاسبه عليه وقبل ذلك هذا الأمر لم يكن متوفرا، ولدي الآن تعهد منه”. وأضاف، “نحن دعونا أردوغان لمؤتمر برلين لأننا نعلم أنه يهدد بإرسال سوريين”.

وردًا على ما إن أرسل أردوغان قوة إلى ليبيا؛ فهل سيرسل مجلس الأمن قوة عسكرية لمعاقبته، أجاب سلامة: ” لا. مجلس الأمن مازال منقسمًا. مجلس الأمن اتفق على حد أدنى، لكن أنا أؤكد أن عددا من رؤساء الدول الذين حضروا مؤتمر برلين سيتصلون به ويقولون له أنك لم تلتزم بتعهدك”.

وأفاد سلامة، أن “هناك مشروعا سنتقدم به إلى لجنة 5 + 5 ليتخلى الليبيون عن المقاتلين الأجانب، ليس فقط الألفي مرتزق سوري بل وآلاف آخرين”.

وكشف سلامة أنه أبلغ مجلس الأمن في نهاية يونيو الماضي بأنه عاجز عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإلى تفاهم بين الأطراف الليبية بعد اندلاع الحرب في الرابع من أبريل.

وأكد المبعوث الأممي، أنه حاول المستحيل في هذا الشأن لكنه لم يوفق، وعزا ذلك إلى وجود استقطاب حاد بين الليبيين، زاد من خطره استقطاب دولي، وما وصفها بعملية تصدع لأي تفاهم دولي حول ليبيا.

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