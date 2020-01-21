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دبرز: الحاضرون لمؤتمر برلين حركتهم المصالح عقب التقارب بين أنقرة وطرابلس

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري بلقاسم دبرز إن مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية لم يأت بجديد كما المؤتمرات السابقة في باليرمو وباريس.

دبرز وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الاثنين أضاف أن نتائج لقاء برلين لا تختلف كثيراً عن باليرمو وباريس وفي الغالب لن تكون هناك نتائج إيجابية.

وتابع بأن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لم يوقع أصلا على وقف إطلاق النار ، معتبراً أن كل الحاضرين وبخاصة الأوروبيين حركتهم مصالحهم بعد التقارب التركي الليبي وخاصة المعاهدة البحرية التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق وحاولوا بكل السبل فرض حفتر في المشهد ومحاولة شرعنته التي رفضها رئيس المجلس الرئاسي السراج التي نشكره عليها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • كيف أتى السراج للسلطة يا دبرز يا خاىن ،، هل تستطيع تحلف ولن تستطيع وتعرف جيدا بان الهيدوق والنعجة السراج يساوي صفر عند المصاريت ،، والله كلكم تتهزوا على السراج وفعلا يستاهل لانه ماهر رجل وماعنده موقف رجولة ، لو انه رجل يهرب الى الجيش ويحصل على احترام من الليبيين الشرفاء ،، أنتم خونة وسينتقم منكم الله ، لعنكم الله أنتم وأردوغان يا كلاب اردوغان

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    • اليس ماقاله هو عين الحقيقة؟؟؟ الاوربيين تحركوا بعد الاتفاقية مع تركيا تسعة اشهر والليبيون يقتلون والدمار فى كل مكان والنزوح والتهجير قصص تشيب لها الروؤس وتدمع لها العين. هل الان صحت اوروبا من نومها. للاسف الاوربيين لايهمهم من يموت او تدمر ليبيا بل يهمهم مصالحهم. ياليت قومى يعلمون ويرى موشيركم مادا كسب من هجومه عل العاصمة.
      اللهم احفظ العباد والبلاد واجعل هدا البلد امنا
      اللهم اجهل كيدهم فى نحرهم

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