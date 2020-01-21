دبرز: الحاضرون لمؤتمر برلين حركتهم المصالح عقب التقارب بين أنقرة وطرابلس

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري بلقاسم دبرز إن مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية لم يأت بجديد كما المؤتمرات السابقة في باليرمو وباريس.

دبرز وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الاثنين أضاف أن نتائج لقاء برلين لا تختلف كثيراً عن باليرمو وباريس وفي الغالب لن تكون هناك نتائج إيجابية.

وتابع بأن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لم يوقع أصلا على وقف إطلاق النار ، معتبراً أن كل الحاضرين وبخاصة الأوروبيين حركتهم مصالحهم بعد التقارب التركي الليبي وخاصة المعاهدة البحرية التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق وحاولوا بكل السبل فرض حفتر في المشهد ومحاولة شرعنته التي رفضها رئيس المجلس الرئاسي السراج التي نشكره عليها.

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