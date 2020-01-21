سلامة: لدي الآن ورقة لمحاسبة أردوغان عليها في حال تدخل عسكريا في ليبيا

بنغازي-العنوان

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن بإمكانه الآن محاسبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حال أرسل قوات عسكرية إلى ليبيا، وذلك بعدما تعهد في البند الخامس من بيان مؤتمر برلين مثل غيره من الرؤساء الحاضرين، بعدم إرسال قوات أو مرتزقة إلى ليبيا.

وقال سلامة، في حوار مع قناة 218، “إن أردوغان تعهد أيضا في البند الخامس من بيان مؤتمر برلين الختامي بعدم التدخل في ليبيا”.

وأضاف، “نحن دعونا أردوغان لمؤتمر برلين لأننا نعلم أنه يهدد بإرسال سوريين، وبالتالي أصبح الآن لدي ورقة ولدي ما أحاسبه عليه، وقبل ذلك هذا الأمر لم يكن متوفرا، ولدي الآن تعهدا منه”.

وفي معرض إجابته حول ما إن كان أردوغان أرسل قوة إلى ليبيا؛ فهل سيرسل مجلس الأمن قوة عسكرية لمعاقبته، قال سلامة: ” لا. مجلس الأمن مازال منقسمًا. مجلس الأمن اتفق على حد أدنى، لكن أنا أؤكد أن عددا من رؤساء الدول الذين حضروا مؤتمر برلين سيتصلون به ويقولون له أنك لم تلتزم بتعهدك”.

وأكد سلامة، أن “هناك مشروعا سنتقدم به إلى لجنة 5 + 5 ليتخلى الليبيون عن المقاتلين الأجانب، ليس فقط الألفي مرتزق سوري بل وآلاف آخرين”.