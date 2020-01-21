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عمل الوفاق تحذر من التعامل مع المراكز التدريبية الوهمية

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

حذرت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق من التعامل مع المراكز التدريبية الوهمية التي تمارس عملها بدون إذن مزاولة.

وأوضح وكيل الوزارة  ” خالد الشرع ” في هذا الصدد ان الوزارة أستقبلت عدة شكاوي حول قيام بعض المراكز غير المعتمدة بتقديم الخدمة التدريبية بدون معايير ولا متابعة مستغلة في ذلك احتياجات بعض الأفراد مقابل مبالغ مالية. 

وأشار إلى أنه تم التنبيه عبر وسائل الإعلام إلى عدم التعامل مع هذه المراكز ، مؤكداً أن الشهادات الممنوحة من قبلهم غير ذات قيمة ولا تخرج عن كونها “نصبا ووهما “.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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