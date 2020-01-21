أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ارتفاع عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى نحو 4400 بينهم 2600 وصلوا بالفعل لطرابلس و1790 وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب مؤكدا مقتل 28 منهم في معارك طرابلس

وأكد عبد الرحمن في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أن المرصد السوري رصد ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن إلى نحو 2600 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1790 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات ومنطقة شمال شرق سورية مؤكدا أن المتطوعين من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند”.

وأضاف عبد الرحمن أن المرصد السوري وثق “مزيداً من القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في معارك طرابلس، ليرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 28 مقاتل من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه” مضيفا أن “القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس بالإضافة لمحور مشروع الهضبة، فيما يتم إسعاف الجرحى والقتلى إلى كل من 3 نقاط طبية، تعرف باسم مصحة المشتل ومصحة قدور ومصحة غوط الشعال”.