سلامة: لدينا ما سنحاسب أردوغان عليه

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن سبب دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا هو تهديده بإرسال مرتزقة سوريين إلى طرابلس، مؤكدا أن أردوغان تعهد في البند الخامس من بيان المؤتمر بعدم إرسال قوات أو مرتزقة إلى ليبيا، وعدم التدخل في شؤون ليبيا .

سلامة وفي تصريحات تلفزيونية قال إن لديه ما سيحاسب أردوغان عليه، كاشفا عن مشروع سيتقدم به إلى لجنة خمسة زائد خمسة من أجل سحب جميع المقاتلين غير الليبيين والمرتزقة من الأراضي الليبية، حيث أكد وجود أكثر من ألفي مرتزق سوري على الأراضي الليبية.

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