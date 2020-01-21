السراج يبحث خطط إنعاش الاقتصاد

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الثلاثاء، الوضعين الاقتصادي والمالي مع كل من رئيس النواب المجتمعين في طرابلس، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزير المالية، ورئيس لجنة المالية للنواب المجتمعين في طرابلس.

وقالت الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن السراج بحث بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس «متابعة خطط إنعاش الاقتصاد الوطني وآليات توفير السلع للمواطنين».

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ووفق أرقام رسمية، سجل الاقتصاد الليبي مؤشرات إيجابية العام الماضي، مع تحقيق فائض قدره 986 مليون دينار في إجمالي النفقات الفعلية خلال العام 2019، التي بلغت 45.8 مليار دينار، بعد أن كان مقدرًا لها 46.8 مليار دينار في الترتيبات المالية.

وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية الفعلية 31.3 مليار دينار بفائض 4.9 مليار عن الإيرادات المقدرة بـ26.4 مليار دينار في الترتيبات المالية للعام 2019، حسب بيان صادر عن المصرف المركزي في طرابلس.

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