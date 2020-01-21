

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

21 January, 2020

دعا رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي اليوم الثلاثاء إلى تجنب إغلاق الموانئ النفطية في ليبيا.

وقال كونتي بحسب آكي في معرض تعقيبه على إغلاق الموانئ والحقول النفطية إنه “يجب أن نتجنب مبادرات من هذا النوع”.

وأضاف كونتي في حديث مع الصحفيين في مدينة فلورنسا، “بالتالي يتعين علينا أن نتوقف ليس فقط عن الأعمال العسكرية ولكن أيضًا عن مثل هذه الإجراءات التي بوسعها أن تعرض استثمار موارد الطاقة للخطر” في ليبيا. وقال “هذه أعمال من شأنها أن تغيّر المناخ وليس أقل خطورة من الخيارات العسكرية”.

وأردف رئيس الحكومة الإيطالية “أنا على ثقة من أنه يمكن التوصل إلى تقارب كامل بين جميع البلدان” حيال هذه المسألة.