طائرة بوينغ بشحنة تركية مشبوهة تحط بمطار مصراتة

مصراتة-العنوان

أكد موقع “مراقب رادار إيطاليا” المتخصص في مراقبة تحركات الطائرات فوق إيطاليا والبحر المتوسط، أنه تابع أمس الإثنين، رحلة مشبوهة جديدة بين تركيا ومصراتة.

وأشار الموقع إلى أن طائرة بوينج قامت برحلة من إسطنبول إلى مصراتة وأخرى من مصراتة إلى طرابزون.

وقال الموقع أن الطائرة القادمة من إسطنبول غادرت مدينة مصراتة بعد هبوطها بثلاثة ساعات وحطت في مطار طرابزون.

وأكد الموقع أن الطائرة يعتقد بأن حمولتها أسلحة وذخائر تنتهك من خلالها تركيا حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.

وكان قد كشف الموقع في أواخر شهر ديسمبر الماضي عن هبوط طائرة شحن بوينغ “B747”، في مطار مصراتة، محملة بشحنة يعتقد أنها أسلحة ومعدات عسكرية، لدعم مجموعات الوفاق المسلحة.