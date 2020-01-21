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توافق مصري بريطاني على “حل شامل” للأزمة الليبية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال لقاء جمعهما بمقر رئاسة الوزراء في لندن، الأزمة الليبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن السيسي وجونسون توافقا حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وبريطانيا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كل جوانب الأزمة الليبية.

وتطرق الجانبان إلى سبل تنسيق الجهود مع مصر في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير القانونية، فضلا عن آخر تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • المفروض قطع خطوط الاتصالات فى طرابلس ومصراته
    وقطع خطوط المياه وقطع خطوط الكهرباء
    لا تفاوض مع الارهاب والارهابيين

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