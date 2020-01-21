

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

21 January, 2020

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تصاعد الأعمال العدائية في ليبيا منذ أبريل الماضي عندم اقرر الجيش دخول العاصمة طرابلس.

وأوضح غوتيريس في تقرير عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يبرز أنشطة البعثة في ليبيا منذ 26 أغسطس الماضي أن أنه منذ “اندلاع النزاع في 4 أبريل عانى البلد استمرار وقوع ضحايا في صفوف المدنيين مع سقوط 254 قتيل وإصابة 363 بجروح” مؤكدا أن أكثر من 140.000 شخص أجبروا “على الفرار من ديارهم”

وأضاف أنه في 12 ديسمبر أعلن قائد الجيش خليفة حفتر “أن ساعة الصفر دقت للهجوم البري والجوي الذي يهدف إلى السيطرة على طرابلس وأدى الإعلان إلى تهيئة عامة للقوات الداعمة لحكومة الوفاق وأسفر الهجوم والتعبئة عن اشتباكات مكثفة بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق وتصعيد العمليات الجوية لكنه لم يفض إلى تحقيق أي من الجانبين مكاسب ميدانية كبيرة في طرابلس غير أن قوات الجيش الليبي في 6 يناير 2020 استعادت السيطرة على سرت بما في ذلك على القاعدة الجوية ومينائها البحري من قوات الوفاق”.