دولة رئيس مجلس الوزراء يُصدر تعليماته بحصر ممتلكات وزارة العدل ويبحث إنشاء مقر لمحكمة ونيابة جنوب بنغازي الابتدائية

بنغازي 21 يناير 2020 (وال)- أصدر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، تعليماته بحصر ممتلكات وزارة العدل عبر جهاز الشرطة القضائية.

هذا وجاءت تصريحات دولته خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، بحضور وكيل عام الوزارة السيد خالد نجم، ومدير مكتب مصلحة الأملاك العامة بنغازي السيد عبد الرحيم بوعظمات، ناقش آلية إنشاء مقر لمحكمة ونيابة جنوب بنغازي الابتدائية. (وال – بنغازي) ر ت

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