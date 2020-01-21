مباحثات في أثينا بين النايض ووزير الخارجية اليوناني

ليبيا – اجتمع اليوم الثلاثاء عارف علي النايض، رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، بوزير خارجية اليونان (نيكوس ديندياس)، بمقر وزارة الخارجية اليونانية في العاصمة اثينا.

وتطرق الإجتماع وفقًا لما نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إلى آخر التطورات في الشأن الليبي والأوضاع الأقليمية ونتائج مؤتمر برلين وتوابعها.

وأكد النايض على أهمية المتابعة والبناء على التطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات بين اليونان والبرلمان الليبي وحكومته الشرعية ( الحكومة المؤقتة ) وقيادة الجيش الوطني بحسب ما نشره عبر صفحته .

كما تطرق الإجتماع في ختامه إلى دور مراكز الدراسات في تطوير العمل اليوناني الليبي المشترك والتنسيق له، واطلعه النايض في هذا الصددعلى الإتفاقيات الأكاديمية التي وقعها المجمع بالخصوص.

يشار إلى أن العلاقات الليبية اليونانية كانت قد شهدت تطورًا خلال الفترة الماضية على صعيد البرلمان والحكومة المؤقتة والقيادة العامة وهو الأمر الذي أزعج حكومة العدالة والبناء في أنقرة وأعتبرته عملًا ” يقوض السلام ” على حد مزاعمها .

المرصد – متابعات

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