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اجخرة تُحيي ذكرى معركة “الكوز وتسلمت وأبو اثلة”

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحيا أهالي مدينة اجخرة الذكرى 91 لمعركة “الكوز وأبو اثلة وتسلمت” التي دار رحاها سنة 1929 بمنطقة اجخرة، وراح ضحيتها 241 مُجاهدا.

وحضر الاحتفال وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور فوزي بومريز، ورئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية اجخرة، وبعض مديري المكاتب التنفيذية للبلدية، ورئيس المجلس الأعلى لقبيلة الزوية السنوسي الحليق، ولفيف من مشائخ وأعيان مدن الواحات.

وزارت الوفود موقع المعركة الذي عمل على تأمينه مدير مديرية أمن اوجلة اجخرة وعدد من الضباط وضباط صف والجنود.

وألقى المشاركون بيانات كما قاموا بزيارة إلى المقبرة التي دفن بها “الشهداء”، وقاموا أيضا بزيارة بئر بو اثلة الذي جرت بجانبه بعض المواجهات مع العدو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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