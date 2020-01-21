الأمم المتحدة: ليس لدينا القدرة الكافية على مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

شكك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، الثلاثاء، في قدرة الأمم المتحدة على مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، في تصريحات للصحفيين، إن الأمم المتحدة ليس لديها القدرة الكافية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا على نطاق واسع، وفقا لوكالة الأناضول

واستضافت برلين، الأحد، فعاليات مؤتمر دولي حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، بممثلين عن كل من روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، والجزائر، والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

وبعد انتهاء المؤتمر، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه تم خلال مؤتمر برلين الاتفاق على وضع خريطة طريق سياسية بشأن ليبيا.

وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحفي، “إن الوضع في ليبيا يتطلب دعم الجميع والحل السياسي ضرورة، والأطراف الليبية تدرك استحالة الحل العسكري للصراع”، ‏مشيرة إلى أن الهدف من مؤتمر برلين هو تسيخ هدنة في ليبيا تمهد لوقف شامل لإطلاق النار.

كما قالت ‏ميركل، “يجب احترام قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا”، لافتة إلى أنه تم خلال المؤتمر الاتفاق على عدم دعم أطراف الصراع الليبية عسكريا.

كما أشارت ‏ميركل، إلى أن موقف مصر والإمارات وروسيا ساهم في توحيد موقف أوروبا من ليبيا.