“ناتو” مستعد لدعم حظر الأسلحة على ليبيا

قال رئيس حلف شمال الأطلسي “ناتو”، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف يمكن أن يفعل الكثير لدعم عملية صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي، لتطبيق فرض حظر التسليح على ليبيا.

وأضاف ستولتنبرغ، للمشرعين بالاتحاد الأوروبي الثلاثاء، “في الواقع يمكننا أن نفعل المزيد لتوفير الدعم إذا طلب الاتحاد الأوروبي ذلك، على سبيل المثال للمساعدة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا”.

وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين، تجديد مهمة عملية صوفيا في البحر الأبيض المتوسط للتركيز فقط على دعم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وجاء قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي متوافق مع مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد الأحد، التي تضمنت أهمية الالتزام بحظر الأسلحة في ليبيا.

يشار إلى أن عملية صوفيا تم إطلاقها في عام 2015 بمهمة مزدوجة تتمثل في وقف الاتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط، وفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وتم تعليق الدوريات البحرية في إطار عملية صوفيا العام الماضي بسبب خلافات بالاتحاد الأوروبي بشأن ما يجب القيام به مع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم، لكن المهمة لا تزال تُدرّب خفر السواحل الليبي.

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