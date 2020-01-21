إيطاليا لـ قطر: ينبغي متابعة مؤشرات ومخرجات مؤتمر برلين

التقى الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، الثلاثاء في الدوحة، بأمير قطر حمد بن تميم، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”

وخلال لقائه مع موظفي السفارة وممثلي المؤسسات الإيطالية الأخرى في الدوحة، قال الرئيس الإيطالي: “تحدث كثيرا” مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني”عن الوضع الدولي الذي يرسم مختلف التوترات والمخاوف، وبالطبع باستفاضة عن الوضع في ليبيا”.

وأضاف ماتاريلاً، “تمّ التذكير خلال المباحثات مع أمير قطر بأنه “ينبغي متابعة مؤشرات ومخرجات مؤتمر برلين، من أجل وقف فعال ودائم حقاً لإطلاق النار” بين طرفي الصراع المسلح في ليبيا، متابعا: “بهذه الطريقة، يمكن بناء مسار سياسي، موجه إلى جميع الاطراف الليبية وتحت مظلة الأمم المتحدة، يوحد البلد ويحافظ على استقراره”، بحسب وكالة “آكي” الإيطالية.