إيطاليا: هذا موقفنا من استغلال النفط قبالة ليبيا مع تركيا

قالت وزارة الخارجية الايطالية، الثلاثاء، إن الحديث حول وجود مفاوضات من إيطاليا مع تركيا لاستغلال الموارد النفطية قبالة ليبيا في إطار مذكرة التفاهم الأخيرة بين أنقرة وطرابلس “شائعات إعلامية” لا “أساس لها من الصحة”

وأضافت الخارجية الإيطالية، في مذكرة الثلاثاء، أن ما تعتبره إيطاليا، ومنذ فترة، هو أن مسألة استغلال موارد الطاقة في البحر المتوسط يجب أن يُنظر إليها على أنها فرصة يجب اغتنامها من خلال التعاون بين جميع الدول المشاطئة”، مردفة: “هذا هو الموقف الذي عبّرنا عنه في الأشهر القليلة الماضية، وفي جميع الاجتماعات، إلى السلطات التركية”.

وتابعت “هذا يتطلب ترسيم حدود المناطق البحرية من خلال التفاوض بين الأطراف المعنية، بالإضافة إلى أمور أخرى”، بحسب وكالة آكي الإيطالية.