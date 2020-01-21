التعاون الأمني محور لقاء مدير أمن بنغازي بالسفير السوداني

التقى مُدير أمن بنغازي عادل عبدالعزيز، الثلاثاء بـمقر مـديــرية أمن بنغازي، بالسفير السوداني والوفد المُرافق له، خلال زيارة رسمية أجراها السفير لمدينة بنغازي.

وبحسب مكتب الإعلام الأمني، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، جدد السفير السوداني التأكيد على موقف بلاده بالتعاون الأمني المشترك وأشاد بالأعمال القائمة عليها وجهود وزارة الداخلية بالحكومة الليبية لفرض القانون وسيادة الدولة ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها.

تم خـلال اللـقاء بـحث آخـر مـستجدات الـوضع الأمـني والـعلاقات الثنائية بين البلدين الجارتين، فضلا عن ملفات التعاون الأمني المشترك بين البلدين والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية.