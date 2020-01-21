غوتيريس يأمل في عقد اللجنة العسكرية اجتماعها الثلاثاء المقبل

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إنه يأمل أن تعقد اللجنة العسكرية والأمنية التي تقرر تشكيلها برعاية الأمم المتحدة، مشكلة من 10 عسكريين وأمنيين من طرفي النزاع في ليبيا، اجتماعها الثلاثاء المقبل.

وتابع خلال كلمة له اليوم، أن مؤتمر برلين «كان البداية»، متمنيا التزاما بوقف إطلاق النار وبالحل السياسي «وهو ما لم يحدث بعد».

وبحسب تصريحات سابقة قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا سمى خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين اللجنة العسكرية «5 + 5» التي تأتي ضمن حزمة المسار الأمني للحوار الليبي، منوهة إلى أن هذه اللجنة ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا