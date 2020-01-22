الوطنية للنفط: لن تُستأنف عملياتنا إلا بإنهاء الإقفالات

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء الثلاثاء، إن عملياتها لا يمكن أن تُستأنف إلا بإنهاء الإقفالات، التي وصفتها بـ “غير القانونية وتضر بمقدرات الشعب الليبي”، مرحبة بدعوة السفارة الأمريكية لها لاستئناف عملياتها.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل “تويتر”، “الإقفالات تتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني، وعلى كل الأطراف المسؤولة إنهاء هذه الإقفالات واحترام سيادة القانون”

وكانت قد أعربت السفارة الأمريكية، الثلاثاء، عن قلقها إزاء وقف عمليات النفط في ليبيا والتي تفاقم “حالة الطوارئ الإنسانية” في البلاد، داعية المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف العمليات على الفور.