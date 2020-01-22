اخبار ليبيا الان

السويحلي: مصراتة والمنطقة الغربية يُمثّلها التيار المدني لا الإخوان والمشري

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدّد رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، عبدالرحمن السويحلي، هجومه على الرئيس الحالي للمجلسي وحزب العدالة البناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

واتهم السويحلي في كلمة مسجلة، أن الانتخابات التي جرت داخل المجلس في العام 2018، والتي انتخبت خالد المشري رئيسا لها، لم تكن انتخابات نزيهة، موضحا بقوله: “لم أعترض حتى بتصريح صحفي بعدها رغم علمي بعدم نزاهة تلك الانتخابات التي دُفعت فيها الأموال وعُقدت فيها الصفقات المشبوهة”.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، أنه لم يكن في يوم من الأيام عضوا في جماعة الإخوان المسلمين أو حزبهم “العدالة والبناء”، وأنه انتقدهم علنًا، لأنهم يعتمدون على سياسة الإقصاء وإعلاء مصلحة الحزب على المصلحة الوطنية.

وأكد السويحلي، أن حزب العدالة والبناء، لا يُمثّل سوى 7% من أصوات الناخبين في 2012، “وأتحداهم أن يتحصلوا حتى على 2% من أصوات المنطقة الغربية حاليا”، وطالب الحزب الإخواني، نزع عبائتهم عن مصراتة والمنطقة الغربية، لأن مصراتة والمنطقة الغربية يمثلها تيار مدني رافض للإستبداد.

وحمّل عبدالرحمن السويحلي، حزب العدالة والبناء، أوزار الحرب طيلة السنوات الماضية، وأنه كلّف ليبيا الكثير من الدماء، بسبب تصدّره للمشهد، بالرغم عدم وجود قاعدة شعبية له في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • مين اللي ركبه علي البلد ؟؟؟ طب بلاش ديه، مين اللي تركه يركب؟؟؟؟ طب بلاش ديه، مين اللي داوم بيتفرج عليه و هو راكب و مدلدل و موش فارق معاه …. لان اللي فارق معاه هو كمية المصاري اللي بيتحصل عليها ، من مصدرها و بأي ثمن ، هذا لا يشغل التفكير..؟؟؟؟؟ مثل ما خوان صهيون المتأسلمون لا يتعدون اكثر من ١℅ من اجمالي اهل ليبيا ، هذا التيار المدني كما تسمونه لا يتعدي ٥℅ من اجمالي اهل ليبيا…. و باق اهل ليبيا لا يشغلهم غير القبليات و ما يتحصلون عليه من المصاري ….. للاسف…. فلا باق الشعب له دخل في ركوب هذا الفصيل او ذاك التكتل….

    رد