السويحلي: مصراتة والمنطقة الغربية يُمثّلها التيار المدني لا الإخوان والمشري

جدّد رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، عبدالرحمن السويحلي، هجومه على الرئيس الحالي للمجلسي وحزب العدالة البناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

واتهم السويحلي في كلمة مسجلة، أن الانتخابات التي جرت داخل المجلس في العام 2018، والتي انتخبت خالد المشري رئيسا لها، لم تكن انتخابات نزيهة، موضحا بقوله: “لم أعترض حتى بتصريح صحفي بعدها رغم علمي بعدم نزاهة تلك الانتخابات التي دُفعت فيها الأموال وعُقدت فيها الصفقات المشبوهة”.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، أنه لم يكن في يوم من الأيام عضوا في جماعة الإخوان المسلمين أو حزبهم “العدالة والبناء”، وأنه انتقدهم علنًا، لأنهم يعتمدون على سياسة الإقصاء وإعلاء مصلحة الحزب على المصلحة الوطنية.

وأكد السويحلي، أن حزب العدالة والبناء، لا يُمثّل سوى 7% من أصوات الناخبين في 2012، “وأتحداهم أن يتحصلوا حتى على 2% من أصوات المنطقة الغربية حاليا”، وطالب الحزب الإخواني، نزع عبائتهم عن مصراتة والمنطقة الغربية، لأن مصراتة والمنطقة الغربية يمثلها تيار مدني رافض للإستبداد.

وحمّل عبدالرحمن السويحلي، حزب العدالة والبناء، أوزار الحرب طيلة السنوات الماضية، وأنه كلّف ليبيا الكثير من الدماء، بسبب تصدّره للمشهد، بالرغم عدم وجود قاعدة شعبية له في ليبيا.

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