مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا لإحياء العملية السياسية

دعا مجلس الأمن الدولي، طرفي النزاع في ليبيا للتوصّل “في أقرب وقت ممكن” لوقف لإطلاق النار، لإحياء العملية السياسية، ووقف الحرب الدائرة منذ فترة.

وتأتي دعوة المجلس، في بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين حول ليبيا، يوم الأحد الماضي.

وطالبت المجلس طرفي النزاع في ليبيا على المشاركة البنّاءة في اللجنة العسكرية: “أعضاء مجلس الأمن يحضّون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بنّاء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5 من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن”.

وأفاد أحد الدبلوماسيين إنّه خلال اجتماع مجلس الأمن، أنه طالب روسيا بشكل خاص بأن يركّز مشروع القرار، على نتائج قمة برلين، من دون أن ينصّ في الوقت الراهن على آلية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل.

وأكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قدم تقريراً عن اجتماع برلين ، أن هذه الخطوات “مجرّد بداية”.

وأعرب غوتيريش، عن أمله أن تتمكّن “اللجنة العسكرية” من الاجتماع للمرة الأولى يوم الثلاثاء، مضيفا “لا يزال الطريق طويلاً. لدينا هدنة. هدنة تعاني من انتهاكات ولكنها ليست انتهاكات كبيرة، هي انتهاكات موضعية حتى الآن”.

من جهته، أعرب سفير جنوب إفريقيا، جيري ماثيوز ماتجيلا، عن أمله في إسناد دور أكبر لأفريقيا في العملية الدولية الجارية بشأن ليبيا، معتبراً أنّ القارة السمراء مهمّشة على هذا الصعيد.

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