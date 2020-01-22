إيطاليا تنفي تفاوضها مع تركيا حول الموارد الطبيعية قبالة ليبيا

نفت وزارة الخارجية الايطالية، المعلومات التي أفادت أنها تتفاوض مع تركيا، حول استغلال الموارد الطبيعية قبالة ليبيا، ضمن إطار اتفاقية التفاهم التي أبرمتها الحكومة التركية مع حكومة الوفاق.

ووصفت الخارجية الإيطالية، المعلومات، بأنها “شائعات إعلامية” لا “أساس لها من الصحة”.

وأشارت الوزارة الإيطالية، بقولها: “ما تعتبره إيطاليا، ومنذ فترة، هو أن مسألة استغلال موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط يجب أن يُنظر إليها على أنها فرصة يجب اغتنامها من خلال التعاون بين جميع الدول المشاطئة”، بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية عبر موقعها الرسمي.

وأضافت وزارة الخارجية الإيطالية، أن هذا الأمر يتطلب ترسيم الحدود البحرية، عبر التفاوض بين الأطراف المعنية.

وختمت الخارجية الإيطالية بتأكيدها للموقف الذي عبّرت عنه في الفترة الماضية، خلال اجتماعاتها، إلى السلطات التركية”.

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