مستشفى الزاوية يعقد اجتماعا طارئًا بسبب نقص الأكسجين المفاجئ

عقد مدير عام مستشفى الزاوية التعليمي المكلف، الدكتور حمزة المعاوي مع عميد بلدية الزاوية جمال بحر، اجتماعا طارئًا، بسبب أزمه نقص الأكسجين المفاجئة، بحضور مدير الخدمات الطبية الدكتور بدر عاشور ومدراء الإدارات والبعض من الإداريين.

وأشارت إدارة المستشفى، أن عميد البلدية، أجرى اتصالاته العاجلة لتوفير الأكسوجين بشكل عاجل.

وأوضحت إدارة مستشفى الزاوية التعليمي، أن شاحنات الأكسجين، لم تحصل على إذن بمعبر رأس جدير، لدخول الأراضي الليبية بسبب بعض الإجراءات الإدارية.

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