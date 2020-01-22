تأكيد فرنسي جزائري على ضرورة التسوية السياسية في ليبيا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن الجزائر وفرنسا ستتحركان سويًا وستكفان الجهود المشتركة لإحياء العملية السياسية في ليبيا، بعد انتهاء أعمال مؤتمر برلين الدولي، يوم الأحد الماضي.

ويأتي تأكيد لودريان، خلال زيارته الجزائر ولقاءه الرئيس عبدالمجيد تبون ووزير الخارجية صبري بوقدوم، يوم أمس الثلاثاء.

وكشف مصدر للإذاعة الجزائرية، أن المحادثات التي جرت بين وزير الخارجية الفنرسي والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ووزير الخارجية صبري بوقدام، “كانت في صلب المحادثات، وخاصة التطورات الاخيرة في ليبيا على ضوء نتائج مؤتمر برلين الى جانب الوضع في مالي ومنطقة الساحل”.

وأشارت الإذاعة الجزائرية، أن بوقدام ولودريان، تطرقا وتناولا الملفات الشائكة في المنطقة وذات الاهتمام المشترك، في ليبيا ومالي.

وأشار المحلل السياسي الجزائري رضوان بوهيدل، في تصريحه للإذاعة الجزائرية، أن الملف الليبي سيطغى على المباحثات الجزائرية الفرنسية، مضيفا أن الجزائر لا يمكن تجاهلها في حلّ الأزمة الليبية.

وأضاف بوهيدل، أن الزيارة الفرنسية للجزائر، تترجم التخوّف الفرنسي من موقف الجزائر الرافض لأي تدخل عسكري بالدرجة الأولى في ليبيا.

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