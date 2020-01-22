انطلاق الحملة التوعوية لأجل التعامل مع “تلميذ السكري” في زليتن

انطلقت الحملة التوعوية والتثقيفية لأجل التعامل مع “تلميذ السكري” بمدرسة الشيماء للتعليم الثانوي في مدينة زليتن.

وألقيت محاضرات توعوية للمعلمين والطلاب لكيفية التعامل مع مريض السكري، بتنظيم مشترك بين جمعية الهلال الأحمر الليبي ومركز زليتن السكري والغدد الصماء، وبالتعاون مع مؤسسة جنتي النسائية للتأهيل الأسري.

وأوضح أخصائي أمراض السكر الدكتور جمعة الطرلى، لمكتب الإعلام ببلدية زليتن، أن هذه الحملة ستتواصل لعدة أيام وتشمل المدراس الواقعة فى نطاق المدينة.

ونوّهت أخصائية التغذية بمستشفى السكر والغدد الصماء بزليتن، الدكتورة نجوى أبوزهو، أن الحملة تهدف إلى كيفية التعامل مع مريض السكرى وخاصة عند طلبة المدراس، وأضافت

وأشارت أخصائية التغذية بمستشفى السكر والغدد الصماء بزليتن، أن محاضرة اليوم ترتكز حول أهمية تقديم الأغذية لمرضى السكرى مع ضرورة الاستشارة الطبية من الإخصائيين بهذا الجانب تفاديا لتزايد أعراض هذا المرض وحفاظا على صحتهم.

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