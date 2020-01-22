أوغلو: صمت حفتر “يُولّد الأسئلة” وعليه أن يقبل بالحل السياسي

صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن التزام المشير خليفة حفتر الصمت، اتجاه مخرجات مرتمر برلين الدولي، ورفضه التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار، ولّدت لدى الجميع علامات استفهام.

وأضاف أوغلو في تصريحات لهُ لقناة NTV التركية الخاصة، بقوله: “جميع المواقف التي اتخذها حفتر حتى الآن تشير إلى أنه يفضِّل الحل العسكري على السياسي”، وأن “عليه الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي وقبول الحل السياسي”.

وأشار وزير الخارجية التركي، إن بلاده تعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، وإحياء العملية السياسية.

وأضاف أوغلو، أن مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، والذي عُقد يوم الأحد الماضي، جميع الكثير من الأطراف المعنية حول طاولة واحدة.

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