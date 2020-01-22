قسم الرقابة على الأغذية يواصل جولاته الميدانية في جنزور والجفارة

قام قسم الرقابة الداخلية للرقابة على الأغدية والأدوية التابع لمكتب الجفارة، برفقة عناصر من جهاز الحرس البلدي، بزيارة ميدانية لإحدى المخابز ببلدية الزهراء والوقوف على الملاحظات التي تم تدوينها من خلال الزيارات.

وأوضح القسم، أن الجولة الميدانية، كشفت أن النظافة العامة جيدة، والوضع العام يعتبر جيد

وأنه تم التقيد بالملاحظات التي تم تدوينها من خلال الزيارات السابقة.

وفي وقت سابق، قام أعضاء مكتب جنزور للرقابة على الأغدية والأدوية بزيارة ميدانية، إلى مقهى أكاديمية الدراسات العليا جنزور، سيدي عبد الجليل.

وأوضح المكتب، أن الكشف الظاهري للزيارة الميدانية، تبين أن النظافة العامة بالمقهى بحالة جيدة، وأما التهوية بحالة جيدة جدا، وعدم وجود شهائد صحية لبعض العمال.

وحول المواد الغذائية بالمقهى، أشار مكتب جنزور للرقابة على الأغدية والأدوية، بأهمية الاهتمام أكثر بجرد المواد الغذائية من حيث الصلاحية، وبتغيير الزيت، وأن العاملين بالمقهى لا يرتدون الزي الخاص.

وأوضح المكتب، أنه أعطى الإذن بالاستمرار بمزاولة مهامه مع التعهد بتطبيق الشروط المطلوبة.

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