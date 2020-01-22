الرابطة الإيطالي يستهجن رفض فرنسا لبيان إدانة أوروبي لإغلاق منشآت للنفط في ليبيا

تساءل حزب رابطة الشمال الإيطالي المعارض عن موقف حكومة بلاده إزاء “اعتراض” فرنسا على صدور بيان للاتحاد الأوروبي يدين إغلاق حقول وموانئ لتصدير النفط في ليبيا.

وكتب رئيسا كتلة رابطة الشمال في مجلسي الشيوخ والنواب في مذكرة مشتركة “هل يعلم رئيس الوزراء، الذي بدلاً من إصدار تصريحات ظرفية عن ليبيا ودور الاتحاد الأوروبي، أن فرنسا رفضت صدور بيان إدانة للحصار المفروض على تصدير النفط الذي فرضه (خليفة) حفتر، ووقّعت على إعلان الادانة القوى الأطلسية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا؟”.

وأردفت المذكرة “هل يعلم كونتي أنه من بين المنشآت النفطية هناك مجمع شركة إيني في مليتة، حيث يعمل كبار المهنيين الإيطاليين من أجل التعاون والتنمية؟” في ليبيا.

وتساءل البرلمانيان “هل بوسع (جوزيبي) كونتي و(وزير الخارجية لويجي) دي مايو الدفاع عن مصالحنا وعن قطاعاتنا الإنتاجية خارج البلاد؟”. واضافا “هناك حاجة إلى شجاعة وسياسة جيدة. لا ينبغي أن تدفع البلاد ثمن العجز وعدم المهنية” لهذه الحكومة.

وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن “فيتو فرنسي” لإدانة أوروبية مشتركة تقدمت بها إيطاليا والمملكة المتحدة أمس في بروكسل لإغلاق منشآت نفطية في ليبيا، وذلك على الرغم من صدور ضوء أخضر أمريكي لهذا القرار، الذي جاء بعد “طلب صريح” من حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس.

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