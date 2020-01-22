أوغلو يعلنها بصراحة: تركيا تدعم “السراج” وروسيا تدعم “حفتر”

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، في جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الجنود المتواجدين في ليبيا موجودون لأغراض تدريبية، مضيفاً: “نحن لم نرسل قوات إلى ليبيا، وليس لدينا حضور عسكري كبير هناك”.

وزير الخارجية التركي قال: “نحن مستعدون للعمل مع الجميع في ليبيا”.

وقال إن “روسيا الآن طرف في ليبيا”، مشدداً على أن بلاده “تدعم السراج وروسيا تدعم حفتر”، في إشارة إلى رئيس حكومة “الوفاق” الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

وأضاف تشاووش أوغلو: “نحن بحاجة للتعاون مع كافة الحلفاء لكي يكون هناك هدنة مستمرة ونجحنا حتى الآن”.

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