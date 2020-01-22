باشاغا يبحث مع السفير الإيطالي نتائج مؤتمر برلين

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، مع سفير إيطاليا لدي ليبيا جوزيبي بوتشينو جريمالدي، لبحث نتائج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية الذي عقد اليومين الماضيين.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى مسألة إغلاق الحقول النفطية، وظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تشكله هذه الظاهرة من أثار سلبية على دول المنطقة عامة وعلى ليبيا وإيطاليا خاصة.

كما وجه السفير الإيطالي، خلال اللقاء دعوة رسمية لوزير الداخلية بزيارة إيطاليا في أقرب وقت ممكن، معربا عن رغبة بلاده في دعم الجانب الليبي للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدفق المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا عبر إيطاليا.