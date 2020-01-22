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باشاغا يبحث مع السفير الإيطالي نتائج مؤتمر برلين

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، مع سفير إيطاليا لدي ليبيا جوزيبي بوتشينو جريمالدي، لبحث نتائج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية الذي عقد اليومين الماضيين.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى مسألة إغلاق الحقول النفطية، وظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تشكله هذه الظاهرة من أثار سلبية على دول المنطقة عامة وعلى ليبيا وإيطاليا خاصة.

كما وجه السفير الإيطالي، خلال اللقاء دعوة رسمية لوزير الداخلية بزيارة إيطاليا في أقرب وقت ممكن، معربا عن رغبة بلاده في دعم الجانب الليبي للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدفق المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا عبر إيطاليا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • Avatar يقول ص ك 16 م - يحب وضع حد لتجاوزات مصراتة وتخريبهم المتعمد لمؤسسات الدولة بطرابلس - بتورطهم مع الغباء العسكري -:

    ص ك16 م – كلام حقيقي وبأتباتاث:
    22 يناير، 2020 الساعة 1:56 م
    الفاعلين هم المصريين مع شرادم مصراتة بقيادة السويحلي الجاهل وصلاح بادي المطلوب دوليا المختبئ في مصراتة ـ ادارة الوفاق بطرابلس مع إتفاقية الصخيرات -قامت بتجديد عقد شراء ثلاثة طائرات ايرباص وطائرة بوينغ للخطوط الجوية العربية الليبية ـ لمطار معيتيقة الدولي ـ وقامت جماعات الشر بمصراتة بسرقة نسخة من العقد للأستيلاء على الطائرات لمطارهم الباءس .

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