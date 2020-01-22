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الناتو يعلن إستعداده لدعم مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبي

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أبدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) استعداده لدعم مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا إذا طلب الاتحاد الأوروبي منه ذلك.

الناتو أعلن وفقاً لموقع “DW” استعداده لدعم مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا وذلك وفقا لما أعلنه ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف الأطلس أمس الثلاثاء.

وقال السياسي النرويجي إن الحلف يسهم في الوقت الحالي في عملية “صوفيا” التابعة للاتحاد الأوروبي وبإمكاننا أن نقوم بالمزيد من أجل تقديم الدعم في حال طلب الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال المساعدة في تنفيذ حظر تصدير السلاح إلى ليبيا ولم يتطرق ستولتنبرغ إلى تفاصيل في هذا الشأن.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • الناتو اصل الدمار فى ليبيا وواجب عليه اعادة ليبيا الى ماكانت عليه من امن وامان واستقرار وعليكم احترام ارادة الشعب من خلال مجلس النواب الذى اعطى ثقته لعبدالله الثنى والجيش الوطنى وانتم جئتم بامعة ليبيع لكم ليبيا بباكو شيكولاته ومصاصة

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