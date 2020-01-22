الشويهدي: لسنا متفائلين بالقرارات والتعهدات التي خرجت عن مؤتمر برلين

ليبيا – أعرب العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق جلال الشويهدي عن عدم تفاؤله بالقرارات والتعهدات التي خرجت عن مؤتمر برلين لأنها تفتقر إلى الموضوعية في الرقابة على تنفيذها.

الشويهدي بيّن في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أن الهدف الرئيسي جراء هذا المؤتمر هو منع تركيا من دعم حكومة الوفاق عبر مراقبة البحر وبالمقابل لا توجد آلية لمراقبة ما يمكن أن يتم تسريبه للحدود الليبية من أسلحة وذخائر من أطراف أخرى.

وأشار إلى أن التدخلات ستكون مستمرة وستصب لصالح طرف واحد وصراع المصالح والشركات الكبرى سيستمر ما دام كل طرف ليبي سعيد بالطرف الذي يدعمه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية